Tri des déchets : pourquoi est-ce toujours si compliqué ?

Jaune, vert, marron, noir... vous vous êtes sans doute déjà demandé où jeter vos déchets. Seuls 30 kilomètres séparent Bordeaux de Libourne (Gironde), et pourtant, les bacs ne sont pas les mêmes. C'est vert pour le tri et noir pour les ordures ménagères à Bordeaux. On change tout à Libourne : c'est noir et jaune pour le tri et marron pour le reste. Par ailleurs, il existe aussi un bac biodégradable pour 25% des Libournais. Alors, une fois les couleurs comprises, où met-on le pot de yaourt ? Une habitante nous répond : "Je le mets dans la poubelle verte si c'est en plastique". Mais mauvaise réponse, il va avec le reste des ordures ménagères. Direction le centre de tri. Cette masse de déchets a été vidée des bacs recyclables et visiblement, la règle n'a pas été bien comprise. L'objectif à partir du 1er janvier est de simplifier le tri pour tout le monde. Fini le casse-tête pour notre fameux pot de yaourt. Cartons ou plastiques, tout ira bientôt dans le bac de tri sous un seul couvercle : le jaune. TF1 | Reportage S. Petit, D. Bertaud