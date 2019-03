Tribune d'Emmanuel Macron : quels messages veut-il faire passer ?

Alors que les élections européennes se tiendront le 26 mai 2019, Emmanuel Macron s'adresse aux citoyens des 28 pays européens à travers une tribune. Selon Adrien Gindre, le chef de l'Etat veut rassurer sur sa politique et sur l'Europe. Ce dernier évite en effet d'évoquer les notions qui font peur au profit des promesses de protection. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.