Le tricot, un art qui passionne les habitantes du Limousin

Le café tricot du Limousin attire les reines des aiguilles. Chaque mardi matin, les tricoteuses y partagent un moment de convivialité. Étant passionnée par cet art, chacune a son modèle et sa technique. Astuces et conseils ne sont pas en reste pendant ces matinées.