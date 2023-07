Trier le verre, ça rapporte !

C'est un geste devenu une habitude pour Mathieu. Pour jeter ses contenants en verre, il utilise une application récemment lancée dans plusieurs communes auvergnates. Celle-ci lui permet de cumuler dix centimes par verre jeté. Et pour l'utiliser, rien de plus simple : après avoir téléchargé l'application, il n'y a plus qu'à scanner le téléphone sur la borne et à jeter les déchets. L'argent cumulé vous offre des réductions allant de 5% à 20% dans différents commerces près de chez vous. Un système salué par les usagers. "Ça met des petits commerces en avant", lance un utilisateur. Partenaire de l'application, ce restaurateur reçoit déjà plusieurs clients. "J'ai une dame qui a récolté au minimum 20 points, c'est-à-dire 20 bouteilles", explique Raphaël Chanal. Faire changer les comportements en incitant au tri du verre, c'est objectif de cette société de gestion des déchets. Le but est de diminuer le nombre de déchets en verre par habitant, neuf à six kilos par an. Et le système porte ses fruits, déjà 110 millions de déchets ont pu être récoltés grâce à l'application. TF1 | Reportage C. Eckersley, C. Olive