Trier ses déchets, ça rapporte !

C'est le nouveau réflexe de Stéphane : sortir son téléphone avant de jeter ses emballages. En quelques clics, il va pouvoir gagner un nouveau point. "Une fois que je lance l'application, il ne reste plus qu'à scanner le code-barres. Je prends une photo du déchet pour valider et je le jette dans le bac jaune", affirme-t-il. Le trieur est récompensé. Il a déjà bien rempli sa cagnotte depuis qu'il a installé l'application, il y a deux semaines. À la clé : des bons d'achat, des cadeaux ou encore des places de cinéma. L'application n'est pas encore bien connue, mais les Rouennais croisés ce mercredi matin sont prêts à la télécharger et trier davantage. La métropole de Rouen, qui finance le système de récompense, espère que les utilisateurs vont se multiplier, car ses habitants trient moins que la moyenne nationale. "Ce n'est pas un budget colossal, mais l'effet de levier de ces quelques dizaines de milliers d'euros, il est important. Vous faites un geste, non seulement pour la planète ou pour votre environnement, mais aussi pour le commerce local ou la culture locale", explique le président, Nicolas Mayer-Rossignol. Testée d'abord à Rouen, l'année prochaine, l'application devrait être utilisée dans toute la métropole. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby