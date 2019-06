Des triplés passent leur bac en même temps

Pour certains élèves, l'arrivée des grandes vacances approchent mais pour d'autres, ce sont les examens qui arrivent à grand pas. En effet, plus que quatorze jours avant le bac. Cette année 2019 encore, des triplés se trouvent parmi les candidats. A Lardy dans l'Essonne, Romain, Jade et Alexia se préparent pour les épreuves, et chacun a sa spécialité. Du côté des parents, le stress se fait ressentir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.