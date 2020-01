Trois attaques au couteau en trois jours

Trois attentats au couteau ont eu lieu en trois jours : la femme avec un coran et un long couteau à la gare d'Austerlitz, l'homme fiché S voulant agresser des policiers à Metz et l'attaque islamiste et meurtrière de Villejuif. Ces suspects ont un point commun : leur profil psychiatrique très lourd. Les menaces d'attentat venant de ce genre de profil ne sont pas à négliger puisque "Une pathologie n'empêche pas du tout de passer à l'action", précise Georges Brenier, spécialiste police de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du lundi 6 janvier 2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 06/01/2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.