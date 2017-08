Trois communes du Pas-de-Calais expérimentent la mutualisation des gardes-champêtres  

Et si la mutualisation pouvait sauver la profession ? Les gardes-champêtres ne sont plus que 1 300 à exercer la profession en France, contre 20 000 dans les années 1960. Yannick Delalleau est le premier de la région Hauts-de-France à veiller sur plusieurs communes (Gonnehem, Lapugnoy et Robecq). En alternant contrôles routiers et surveillance de la faune et de la flore, il devient un agent de proximité à part entière pour ces petites communes.