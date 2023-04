Trois fusillades en une nuit, la colère des Marseillais

C'est dans cette cité du quinzième arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), cité du Castellas, que le bilan est le plus lourd. Deux morts et deux blessés cette nuit du dimanche dans une fusillade. Difficile de faire parler les habitants. Certains ont peur et beaucoup sont surtout choqués par cette violence. La jeunesse et des adolescents sont pris pour cible. Plus loin, cette nuit encore, trois mineurs ont été touchés dans cette rue du deuxième arrondissement. L'un d'eux est mort, il avait seize ans. Et les deux autres sont gravement blessés. Un drame dans ce quartier où là aussi, on ne comprend pas cette escalade. Un déferlement de violence sur des mineurs en plein centre-ville. Cette rue se situe effectivement à deux pas de l'un des quartiers les plus commerçants de Marseille. Ce matin, de nombreux habitants s'inquiètent de ces fusillades. Au total, trois morts et huit blessés. C'est le bilan d'une nuit sanglante qui vient s'ajouter à d'autres règlements de compte. Depuis le début de l'année, quatorze personnes sont décédées à Marseille. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba, E. Binet