Trois gendarmes tués lors d'une intervention dans le Puy-de-Dôme : ce qu'il s'est passé

À Saint-Just (Puy-de-Dôme), une maison est devenue une scène de crime mardi. Trois gendarmes ont été abattus par le propriétaire des lieux. Cet homme a mis le feu à son domicile alors que son épouse, violentée, s'était réfugiée sur le toit. La nouvelle a créé une onde de choc sur place et dans les villages aux alentours. "C'est une catastrophe pour notre territoire", a annoncé Guy Gorbinet, le maire d'Ambert. Dans les rues où se situe la caserne des victimes, les trois militaires de 21, 37 et 45 ans étaient appréciés des habitants. Les gendarmes étaient appelés à l'aide au départ pour une affaire de conflit conjugal. Le suspect, un homme de 48 ans et propriétaire de nombreuses armes à feu, n'avait aucune intention de se rendre. Il a immédiatement ouvert le feu, blessant mortellement les militaires qui venaient secourir la femme battue. Le forcené s'est suicidé un peu plus tard dans sa voiture. Sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a rendu hommage aux gendarmes tués. L'affaire vient alourdir un bilan déjà lourd : onze gendarmes et policiers sont morts en intervention depuis le début de l'année.