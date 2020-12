Trois grandes villes pour un dépistage massif

Alors qu'on approche des 54 000 victimes du Covid, la pression continue à diminuer dans les hôpitaux. Ce jeudi après-midi, le Premier ministre doit donner des détails de la stratégie en matière de vaccin. Le projet est également de tester massivement le plus de gens possibles avant et après les fêtes. À Lille (Nord), certains ne comprennent pas l'intérêt. L'ambition de ce dépistage à grande échelle est pourtant d'identifier celles et ceux qui sont asymptomatiques pour éviter une nouvelle propagation de l'épidémie. Côté organisation, rien n'est encore fixé pour le moment. Les autorités pourraient réquisitionner le zénith comme cela a été le cas le mois dernier. Les pharmacies seront également mobilisées. Certaines pourraient installer des tentes pour multiplier les tests antigéniques. Ils ne seront pas obligatoires mais sur la base de volontariat et beaucoup sont prêts à jouer le jeu. Il reste une question : comment isoler les personnes positives ? L'État pourrait par exemple leur payer une chambre d'hôtel pour respecter un isolement strict.