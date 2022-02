Trois jeunes médecins s’installent dans un village de la Haute-Vienne

Un château municipal qui fait tout le charme de la commune, une vie commerçante, mais avec l'arrivée de trois jeunes médecins, les habitants de Nieul (Haute-Vienne) sont comblés. "La médecine, le scolaire... c'est la base de la vie de village", confie l'un d'entre eux. "C'est une bonne nouvelle oui !", se réjouit un autre. Tout juste diplômé, le docteur Picou a fait toutes ses études de médecine à la faculté de Limoges. Comme ses deux autres collègues du même âge, il n'a pas choisi la campagne par hasard. "C'était quelque chose qui comptait énormément de pouvoir s'installer dans un désert médical", explique le docteur Loïc Picou. Pour exercer, les trois généralistes ont racheté à la pharmacie un local dans lequel était déjà installé des infirmiers et une orthoptiste. L'idée étant d'accueillir de nouvelles professions de santé comme des masseurs kinésithérapeutes. C'est un investissement conséquent de 500 000 euros et une installation à moindre frais pour la municipalité. "On les accompagne à hauteur d'un peu plus de 69 000 euros", confie la maire Béatrice Tricard. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre