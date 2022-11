Trois jours sans laboratoire d'analyses

Depuis ce lundi matin, la plupart des laboratoires d’analyses médicales sont fermés. Le mouvement va durer au moins trois jours. Les biologistes sont quand même en poste pour les urgences. Les autres analyses devront attendre. Une manière de protester contre le ministère de la Santé. Le Covid a généré une recette de plus de trois milliards d’euros pour les laboratoires. La Sécurité sociale veut en récupérer 250 millions. Les biologistes sont d’accord, mais seulement via une taxe exceptionnelle. Le gouvernement, lui, veut baisser durablement le remboursement de tous les actes. "Ils veulent toucher de façon structurelle au fonctionnement de la biologie de routine, et pas seulement celle du Covid", explique Sarah Morvan Schilinger, responsable de "Oui Lab" en Moselle Est. Après de lourds investissements pour répondre à la demande massive de test Covid, les laboratoires s’inquiètent pour leur survie. Un combat dont les médecins sont solidaires. Les laboratoires espèrent trouver un accord rapide avec le gouvernement. Mais ils préviennent, leur grève est reconductible. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse, V. Ruckly