Trois manifestations, Rennes sous haute surveillance

Ce lundi matin encore, les rues de Rennes (Ille-et-vilaine) se sont réveillées barricadées. Une curiosité pour les touristes de passage en ce 1er mai. De nombreux commerçants de la ville redoutent de nouveaux débordements. Soazig Chabreyrie est fleuriste. Le mois dernier, son chiffre d'affaires a chuté. À la place Sainte-Anne, les commerces s'adaptent aux jours de mobilisation. "On enlève un petit peu tous ce qui pourraient leur servir d’arme", confie Frédéric, terrassier. Le mobilier urbain du centre-ville est souvent dégradé à cause des manifestations. Par exemple, des abribus sont cassés depuis fin janvier et ne sont toujours pas remplacés, par choix de la mairie. Comme depuis trois ans pour le traditionnel rassemblement du 1er mai à Rennes, le parcours des manifestants de ce lundi matin n’est pas dans l’hyper centre de la ville. Plusieurs milliers de personnes sont réunies dans une ambiance familiale. Deux autres mobilisations sont prévues cet après-midi, dans le centre-ville cette fois-ci. Les forces de l’ordre prévoient un dispositif important pour faire face à l’éventuelle présence d’éléments perturbateurs ; TF1 | Reporatge S. Guerche, K. Moreau