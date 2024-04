Trois mineurs mis en examen : qui sont les agresseurs présumés de Samara ?

Samara est toujours hospitalisée au CHU de Montpellier. Sortie de son coma artificiel, elle a pu être entendue par le procureur, trois jours après avoir été agressée devant son collège Arthur Rimbaud de Montpellier, où elle est scolarisée. Pour les élèves du collège, cela ne fait aucun doute : Samara était bien victime de harcèlement. Nous avons trouvé un compte évoqué par l’un d’entre eux. Les collégiens appellent ça du "ficha", en verlan : "afficher". Avec des photos malveillantes, les élèves doivent deviner qui est moqué dans des vidéos. Encore plus agressif : la collégienne de treize ans était insultée sur un autre réseau social de "keh", un terme arabe pour dire "prostituée". La jeune fille n’est pas un cas isolé. Devant le collège, une mère d’élève témoigne de la violence et du harcèlement que subit selon elle son fils de douze ans. Le rectorat prend très au sérieux ces alertes. Deux enquêteurs sont dépêchés depuis hier matin dans l’établissement. Selon nos informations, une quarantaine de cas de harcèlement ont été signalés au collège l’an dernier. Hier soir, les trois agresseurs de Samara ont reconnu les faits. Trois mineurs ont été mis en examen pour tentative d’homicide volontaire. TF1 | Reportage C. Abel, A. Bacot