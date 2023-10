Trois mois après les violences, des commerces rouvrent enfin !

Un supermarché provisoire en attendant de reconstruire l'ancien bâtiment détruit par un incendie, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet lors des violences urbaines, à 300 mètres de là. Malgré l'intervention des pompiers, la vie des propriétaires et des employés s'est arrêtée. Ce jeudi matin, les habitants du quartier ont pu reprendre leurs habitudes. Des clients satisfaits et un défi relevé en très peu de temps sur ce terrain de sport avec l'appui de la ville. "C'est beaucoup d'émotion. Il y a trois mois, on n'y croyait pas. Même il y a quinze jours, on n'y croyait pas", confie Virginie Vergne. À l'autre bout de Limoges (Haute-Vienne), ce magasin vandalisé pendant les violences urbaines refait, lui aussi, petit à petit surface. Spécialisé dans la plongée sous-marine, il vient tout juste de remplacer ses deux grandes vitrines. Estimé à près de 20 000 euros, le préjudice a été en grande partie remboursé par les assurances, mais aussi par une cagnotte de 7 000 euros. Un nouveau départ alors que les mois d'octobre et de décembre sont considérés comme de grosses périodes d'activité. TF1 | Reportage C. Parèdès, E. Sarre