Trois salariés sauvent la manufacture de faïence de Varages

Dans ce petit atelier localisé à Varages, ils sont cinq à faire tourner cette manufacture de faïences depuis neuf ans, alors qu'ils devaient être licenciés économiquement. Trois salariés se sont rassemblés pour devenir gérants et actionnaires de cette nouvelle coopérative. Aujourd'hui, les machines tournent pour produire 100 000 pièces de faïences par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.