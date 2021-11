Trois tonnes d'huîtres volées à un ostréiculteur sur l'île de Ré

Trois tonnes d'huîtres ont disparu ces derniers jours sur l'île de Ré, l'équivalent de 300 poches dérobées directement sur les parcs. Dans les cabanes, les ostréiculteurs sont en colère. "C'est terrible. Puis cette année, c'est un peu compliqué. Les huîtres n'ont pas trop grandi. Il n'y a pas vraiment les volumes qu'on espérait", expliquent-ils. Pour certains professionnels, les fêtes de fin d'année représentent 60% du chiffre d'affaires annuel. Alors forcément, ces vols sont une perte sèche. "Il y a des fortes demandes à Noël, beaucoup plus que dans le courant de l'année. C'est peut-être pour cela qu'il y a plus de vols parce qu'il y en a qui ne fournissent pas les huîtres qu'il faut", affirment d'autres. Sur le terrain, les gendarmes multiplient les patrouilles. Mais pour la brigade fluviale de La Rochelle, la zone à surveiller est immense, l'équivalent de 5 000 terrains de football. Environ 45 000 tonnes d'huîtres sortent des parcs chaque année en Charente-Maritime, soit le tiers de la production nationale. En moyenne, cinq à dix tonnes sont volées tous les ans avant les fêtes. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux