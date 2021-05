Trois victimes dans une avalanche à Villar-d’Arène dans les Hautes-Alpes

C'est dans les montagnes, autour de la commune de Villar-d'Arène (Hautes-Alpes), qu'une avalanche a fait trois victimes. L'incident a eu lieu vers 10h35, à plus de 3 000 mètres d'altitude, dans le secteur de La Grave et à côté du refuge Adèle Planchard. Ce sont d'ailleurs les occupants de ce dernier qui donnent l'alerte. A 11h, les secours arrivent en hélicoptère. A bord, un médecin du SMUR et des militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon. Avec l'aide d'un chien, ils arrivent à localiser les victimes mais ne peuvent rien faire. Elles sont déjà décédées. Les corps seront redescendus dans la vallée ce lundi. Pour l'heure, l'identité des trois personnes n'est pas connue. "Cette course, elle est pratiquée par des gens, même sans expérience", raconte Philippe André, guide de haute montagne. Le département des Hautes-Alpes, où a eu lieu l'accident, était classé en vigilance jaune à cause du risque d'avalanche.