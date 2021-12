Troisième dose : comment trouver un rendez-vous ?

Le premier réflexe est toujours le même : consulter sur Internet les disponibilités d'une troisième dose de rappel sur Doctolib par exemple. Et le constat est sans appel. Sur le centre principal du CHU de Clermont-Ferrand, la réservation du vaccin Pfizer est tout simplement impossible actuellement. Sur les autres adresses, les disponibilités sont légion. Il faut attendre janvier, voire février pour certains. Dans cette pharmacie, on a choisi de vacciner une fois par semaine. La pharmacienne doit s'adapter avec des emplois du temps de plus en plus serrés. Alors pour trouver un vaccin, le plus simple actuellement est de se tourner vers son médecin généraliste. En effet, 70% d'entre eux disposent d'un créneau disponible. Ici, tout est une question d'organisation pour vacciner le plus grand nombre de patients le plus rapidement possible, notamment avant la fête de fin d'année. Face à la demande très importante, le ministre de la Santé a annoncé vouloir ouvrir 300 nouveaux centres de vaccination en plus de ceux fermés durant l'été. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive