Troisième dose de vaccin anti-Covid : comment les plus de 65 ans réagissent aux nouvelles règles

À Vichy (Allier), ce groupe d'amis de soixantenaires se retrouve tous les matins autour d'un café. Un moment tout simplement incontournable, alors la question d'une troisième dose de vaccin obligatoire est vite réglée : "on en a déjà fait deux, ça ne nous a rien fait". Les plus de 65 ans devront donc réaliser une nouvelle dose de vaccin à partir de six mois après leur deuxième injection pour conserver leur pass sanitaire. Certains le comprennent, mais d'autres le font à contre-cœur. Dans ce complexe de sept salles de cinéma, les seniors représentent le trois-quarts des spectateurs en semaine. Alors allonger le parcours vaccinal y est accueilli avec une certaine réserve. Cette campagne de rappel de vaccin est également ouverte aux 50-64 ans qui pourront recevoir leur troisième dose début décembre. Notons que dans l'Hexagone, plus d'un million de personnes de plus de 65 ans n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19.