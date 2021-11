Troisième dose de vaccin : le détail des annonces d’Olivier Véran

C'est officiel, la troisième dose est ouverte à tous les plus de 18 ans. Elle concernait jusqu'ici les plus de 65 ans et les plus de 50 ans depuis mercredi dernier. Finalement, ce sera pour tous les adultes de plus de 18 ans et ce, dès samedi. Cette troisième dose rendra plus efficaces les vaccins contre les formes graves et les contaminations. L'autre nouveauté : on pourra faire cette dose de rappel cinq mois après la dernière injection, au lieu de six. Selon les modélisations de l'Institut Pasteur, la réduction de ce délai devrait permettre de baisser de 50% le pic des contaminations. Ce rappel sera intégré au pass sanitaire dès la mi-janvier. Concernant le stock, on a environ 26 à 30 millions de doses de Pfizer et Moderna. Il y a des livraisons toutes les semaines. D'après Olivier Véran, des centres de vaccination vont rouvrir dès ce week-end. Il est à noter que les pharmaciens et les médecins peuvent également vacciner. Si auparavant la durée de validité des tests était de 72 heures, elle passe désormais à 24 heures. Une mesure destinée à toutes les personnes non-vaccinées soit près de six millions de Français. C. BAYLE