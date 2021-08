Troisième dose de vaccin : les plus de 65 ans y sont-ils favorables ?

Les personnes de plus de 65 ans sont-elles favorables à une troisième dose de vaccin ? Y iront-elles ? C'est justement l'objet des conversations entre François et ses amis ce mardi matin. "Je suis un peu à risque, obèse et puis vieux. Donc, je ferai la troisième dose" ; "Je la ferai faire cet automne en même temps que la grippe". Une troisième injection n'est pas obligatoire, mais préconisée. La Haute Autorité de Santé s'est prononcée pour. Elle sera prise en charge par la Sécurité sociale. Pour certains, ce sera non. "Dans l'immédiat, non, parce que je suis en forme. Je n'ai pas de souci particulier" ; "ça fait beaucoup" ; "Au moins une dose par an, comme le vaccin de la grippe. Mais là, une, deux voire trois, c'est étrange". Selon la ministre de la Santé, la protection peut diminuer au fil du temps. Pour Brigitte et ses copines, la question ne se pose pas. Elles iront toutes. Mais inutile de se précipiter, ce ne sera possible qu'à partir de septembre. Il faudra attendre six mois entre la deuxième et la troisième injection.