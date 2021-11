Troisième dose : des centres de vaccination complets même un jour férié

Une salle d'attente bondée et des rendez-vous qui s'enchaînent, il s'agit essentiellement des personnes de plus de 65 ans, venues pour leur troisième dose. Certains sont même un peu trop pressés. Pour une dame, trop jeune, la vaccination est impossible. Il faudra donc patienter. D'ici peu, les plus de 65 ans devront justifier d'une troisième dose pour valider leur pass sanitaire. Ce rappel est donc obligatoire pour se protéger mais aussi pour se déplacer librement et profiter pleinement des fêtes. Aménagé au sein d'une clinique, le seul centre de vaccination ouvert ce 11 novembre à Strasbourg (Haut-Rhin) affiche complet. Près de 300 rendez-vous ont été pris. Une première après des semaines bien plus calmes. "Pour un jeudi, jour férié, on a quand même pas mal de rendez-vous. Ce qui n'était pas le cas par exemple lundi 1er", affirme Rafaëlle Van Poecke. Aujourd'hui, les doses sont disponibles. La situation n'a plus rien à voir avec celle du début de l'année. Même constat dans les autres centres de la région. Face à la demande, certains ont même dû rouvrir des créneaux supplémentaires et rappeler du personnel.