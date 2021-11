Troisième dose : les centres de vaccination et les pharmacies font le plein

La salle d’attente est presque devenue trop petite. Depuis les annonces du président de la République, il y a deux semaines, le centre de vaccination d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) affiche complet. Ici, il faut compter une semaine de délai pour recevoir sa troisième dose. Beaucoup veulent conserver leur pass sanitaire et éviter de nouvelles restrictions. Face à la recrudescence de l’épidémie, certains y voient aussi un geste nécessaire : "C’est un acte citoyen. Et puis il y a des personnes vulnérables à côté de moi" ; "On repart à chaque fois sur des menaces de confinement et tout ça. Il faut vraiment que ça s’arrête, qu’on retrouve une vie saine et épanouie". Tout près de là, cette pharmacie croule, elle aussi, sous les demandes de troisième dose. Une centaine de personnes sont sur liste d’attente. Pour répondre à la demande, l’officine a passé commande. La troisième dose serait efficace 48 heures après l’injection, mais il faut attendre une semaine pour que le nouveau pass sanitaire soit valide. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet