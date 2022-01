Troisième protocole en une semaine à l’école : le gouvernement navigue à vue

Après une semaine de rentrée scolaire, on en est déjà au troisième protocole sanitaire dans les classes. Le gouvernement donne l'impression qu'il navigue à vue pour désamorcer les grèves et manifestations prévues jeudi. Et il appelle cela s'adapter. Il s'adapte ainsi aux circonstances qui évoluent, il s'adapte aux critiques et cela se fait parfois dans la douleur. Pour ce troisième protocole, il aura fallu une réunion avec le Premier ministre, le ministre de la Santé et le ministre de l’Éducation. Et bien qu'il ait fallu un week-end de réflexion, la mise en place de ce protocole s'est faite dans la précipitation lundi soir. Tout cela sous la pression d'un homme : le chef de l’État. D'après son entourage, Emmanuel Macron surveille tout cela de près. Malgré cela du côté du gouvernement, on n'exclut toujours pas de nouvelles modifications du protocole dans les semaines à venir. L'on espère qu'elles iront dans le sens d'un allègement si l'épidémie recule. En tout cas, tout cela animera le débat politique pour ces prochaines semaines. A. Gindre