Le troisième rond-point artistique le plus laid se trouve à Cugnaux

Après celui de Pontarlier et de Perpignan, le troisième rond-point le plus laid de France se trouve à Cugnaux, en Haute-Garonne. C'est le résultat du vote d'environs 12.000 internautes, un classement organisé par l'association Contribuables Associés. Difficile de ne pas l'aperçevoir : la sculpture artistique, aussi étrange soit-elle, a coûté 68.000 euros. Certains habitants de la ville s'offusquent, d'autres en rigolent. Installé depuis 2013, ce rond-point a du mal à s'intégrer au paysage de Cugnaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.