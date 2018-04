Le troisième Royal Baby de Kate et William s'appelle Louis

Le prénom du Royal Baby de Kate et William a enfin été dévoilé ce vendredi 27 avril. Baptisé Louis, son prénom est un hommage à son aïeul Louis Mountbatten. Ce dernier était un oncle maternel du prince Philip, époux de la reine Élisabeth et amiral de la flotte britannique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.