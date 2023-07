Trolleys, 80 ans et un bel avenir

Lorsqu'on vient à Limoges (Haute-Vienne) pour la première fois, nombreux sont les vacanciers qui s'interrogent sur ces kilomètres de fil qui surplombent les rues. C'est ce qu'on appelle ici des trolleybus reliés par des perches à un réseau électrique de caténaire, qui effectuent leur trajet sans avoir besoin d'être rechargés. Lancés en pleine Seconde Guerre mondiale à la place des vieux tramways, les premiers trolleys sont fabriqués sur place dans des ateliers. La première génération va rester en service pendant près de 40 ans et parcourir deux millions de kilomètres. La conduite est mécanique, auquel chaque chauffeur était spécialement informé. Jusqu'à 60 personnes pouvaient prendre place à l'intérieur, du grand luxe pour l'époque, même si les commandes peuvent nous paraître en ce jour un peu rudimentaires. Séduites par ses qualités, plusieurs villes dans le monde comme à Marrakech ont créé des nouvelles lignes. Ce sera également le cas à Nancy (Meurthe-et-Moselle) dès l'année prochaine. Un moyen de transport plébiscité et qui, 80 ans après sa naissance, fait des étincelles. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre