Trombe marine : un phénomène rare dans le Finistère

Le spectacle n’aura duré que cinq minutes à peine. Une colonne d’eau en pleine mer, de quoi en prendre plein la vue. "Ça a été tellement rapide. On a juste pensé être victime d’hallucination. Mais ce n’était pas le cas du tout puisque visiblement, tout le monde a vu la même chose", confie un habitant de Penmarch. Des passantes aussi ont tout vu, alors impossible pour elles de ne pas immortaliser la scène. « C’était important de filmer ça, surtout qu’on était bien mouillées en rentrant, affirme l’une d’entre elles. Ginette, 90 ans, comme ses copines, n’ont jamais vu ça de leur vie. "On a vu ça en vrai là. On l’a vue se former au-dessus de la mer (…) D’habitude, on ne voit ça qu’au cinéma", explique également celle-ci. Le phénomène météorologique se forme lorsqu’une masse d’air froid passe au-dessus d’eau chaude. À l’intérieur, des vents tourbillonnant jusqu’à 120 km par heure. Certains restent impressionnés ce mercredi matin : "J’ai eu un peu peur quand même. En plus, il grêlait. On se dit que s’il y a quelqu’un en mer, c’est un peu angoissant". Chaque année, entre 40 et 50 trombes marines sont observées dans le pays. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher