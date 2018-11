Des trombes d'eau se sont abattues dans l'Hérault et le Gard

Suite à une alerte inondation, les occupants du camping Monte Cristo ont dû évacuer les lieux la nuit du 20 novembre 2018 à Vauvert, dans le Gard. De fortes pluies s'y sont abattues pendant plusieurs heures. Un phénomène pluvieux qui a commencé dans l'Est de l'Hérault en début de soirée. Dans le Gard, plusieurs routes inondées ont été coupées à la circulation et quelques habitations ont été touchées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.