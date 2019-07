Tronget : le festival de l'été toujours aussi réussi

Dans le département de l'Allier, le festival de Tronget a battu les records de popularité. Comptant 900 habitants, il a pourtant accueilli près de 20 000 spectateurs. Dès l'arrivée sur les lieux, une course folle s'enchaîne pour être aux premières loges du spectacle. En attendant le concert, chacun sa façon de profiter du plein air, avec une couverture ou une chaise pliante. L'accès est à trois euros par personne, ce qui attire facilement la foule. Le festival de Tronget est l'événement le plus important du département d'Allier, mobilisant 250 bénévoles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.