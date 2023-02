Trop chère à entretenir, cette église est déconstruite

Grignoté par une pelleteuse, c'est un patrimoine de Mayenne qui disparaît sous nos yeux. Depuis ce mercredi matin, l'église de Saint-Isle est déconstruite petit à petit, sous les yeux des riverains : "ça nous fait un petit pincement au cœur quand même", "c'est quelque chose qu'on voit une fois dans sa vie, ce n'est pas tous les jours", "c'est dommage, ça fait mal au cœur mais c'était trop dangereux". Depuis plus de trente ans, il n'y avait plus de cérémonie religieuse dans l'église. La structure de l'édifice était trop dégradée et la toiture avait des problèmes d'étanchéité. Alors hier matin, les derniers coups de cloche ont retenti comme un symbole avant que le clocher ne soit détaché. Un chantier pas si technique, mais un peu spécial tout de même. Certains habitants regrettent cette issue pour leur église, construite en 1872. Pour la commune, le bâti était déjà trop dégradé et la rénover entièrement aura coûté entre quatre à cinq millions d'euros. Mais les œuvres religieuses seront réutilisées et le souvenir de l'église perpétué. Un marquage au sol délimitera les anciennes fondations de l'édifice pour que la démolition de ce patrimoine ne soit pas synonyme d'oubli pour les habitants. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau