Trop chers, les produits frais délaissés par les Français

Chaque petite pièce compte. Sur le marché de Lambézellec, les clients sont nombreux ce vendredi matin. Tous font attention à leur porte-monnaie, quitte à se serrer la ceinture. La hausse des prix touche tout le monde. Les produits frais ont aussi augmenté, comme la viande, le fromage ou les fruits et légumes. Sur les marchés, le volume des ventes a baissé de presque 12% le mois dernier. "Ce n'est pas simple du tout de voir les prix qui augmentent dans tous les sens et dans tous les domaines" ; "On prend juste ce qu'il faut et on s'arrête là", ont affirmé les passants. Du côté de la poissonnerie, le stand où l'on se fait plaisir, Joëlle a un peu réduit les dépenses. Jeanine a quelques astuces pour bien manger sans trop dépenser. "Je ne me prive pas. Je m'organise. J'essaie dans ma semaine de faire des menus", a-t-elle expliqué. Derrière l'étal, Anne-Sophie voit bien que les consommateurs achètent moins en quantité. Elle a trouvé une solution pour limiter les coûts. "On essaye autant que possible de faire travailler les producteurs locaux pour réduire les intermédiaires et permettre de réduire les coûts autant pour les clients que pour nous", a-t-elle déclaré. En moyenne, les prix à la consommation ont augmenté de 5% en un an. TF1 | Reportage T. Lagoutte, L. Larvov