Trop coûteuse, la piscine fermée tout l’été

De tous les bâtiments de la commune, il est le seul qui a besoin d'être chauffé, même en été. Une piscine municipale aujourd'hui fermée au public, car trop cher à faire fonctionner. Une fermeture jusqu'à cet automne et peut-être même jusqu'au mois de janvier. Après une augmentation de 133% du kilowattheure l'an dernier et de 6,7% cette année, la facture de gaz reste à un niveau très élevé. Déjà fermée l'été dernier, pour anticiper la hausse du coût de l'énergie et par manque de personnel, la piscine couverte enregistre chaque année 15 000 entrées pour 2 500 habitants. Un équipement public jugé indispensable par beaucoup. Pour nager, il leur reste le lac sur les hauteurs de la ville et son centre aqua-récréatif ouvert pour l'été. Pour certains, le meilleur compromis se trouve à seulement quelques mètres de là, sur les rives du lac. Seul inconvénient, la température de l'eau une fois l'été terminé, lorsque la piscine municipale sera encore fermée. Comme d'autres bâtiments publics, celle-ci va faire l'objet d'une étude pour la mise en place d'un réseau de chaleur moins coûteux et pouvoir rester ouverte toute l'année. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre