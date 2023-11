Trop d'abonnements dans notre quotidien ?

Il est devenu difficile de compter nos abonnements. Chaque Français en posséderait plus de cinq. Il y a les classiques abonnements au téléphone, aux plateformes de streaming et à la salle de sport. Mais désormais, des abonnements bien plus originaux viennent s’ajouter à votre liste. Dans une friperie, pour 25 euros par mois, vous pouvez échanger ce que vous ne portez plus contre des vêtements de seconde main. Accumulés, les abonnements finissent par peser sur votre porte-monnaie. En moyenne, chaque Français débourse 150 euros par mois pour ses abonnements. Les enseignes misent sur l’inattention du client, et certaines en profitent pour arnaquer. D’après une association de consommateurs, les Français auraient deux fois plus d’abonnements qu’ils ne le pensent. "Surveillez régulièrement votre compte bancaire. Vous devez être capable d’identifier tous les prélèvements qui y apparaissent", conseille Claude Gaubert, membre de l’association. Depuis le 1er septembre, chaque entreprise doit obligatoirement faciliter la résiliation d’un abonnement en ligne, soit en seulement trois clics. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, J.V. Molinier