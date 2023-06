Trop d'abonnements inutiles ?

Vidéos à la demande, salles de sport, l'assurance du vélo, la musique en ligne… on en perdrait la tête. Savez-vous seulement à combien d’abonnements vous avez souscrit ? Environ 35% des Français ne savent pas précisément combien d’abonnements ils paient. Il faut dire qu’il y en a de plus en plus. On en comptait huit par personne en 2017, contre douze aujourd’hui. Les études prédisent en plus que chacun sera abonné à quinze services différents d’ici 2025. Deux tiers des Français paient ce qu’on appelle des abonnements fantômes, dont ils ne se servent pas. Et même quand vous souhaitez vous en débarrasser, il faut envoyer une lettre recommandée par voie postale, avec accusé de réception. Alors en attendant que tout soit simplifié, plusieurs entreprises proposent de résilier à votre place les forfaits trop chers ou qui ne servent à rien. En tout cas, la loi prévoyant d’étendre la résiliation en trois clics à tous les types d’abonnements entrera en vigueur dans quelques mois. TF1 | Reportage D. De Araujo, S. De Vaissière, S. Humblot