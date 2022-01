Trop d'attente à l'hôpital : les pompiers de Strasbourg en colère

Jeudi dernier, onze ambulances étaient en stand by devant un service saturé. Les pompiers tirent la sonnette d'alarme. Au Centre de Secours Ouest, on prépare le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Leur métier, c'est d'agir vite pour récupérer un malade. Mais une fois arrivés aux urgences, les délais d'attente explosent. Certains patients craquent, signent une décharge et quittent l'ambulance, comme cette femme d'une soixantaine d'années. "Elle avait une difficulté respiratoire, donc on l'a un petit peu forcé à rester dans notre ambulance forcément. Malgré ça, elle n'en pouvait plus d'attendre, elle a attendu jusqu'à 3h, et au bout de 3h d'attente, elle est partie", explique Julien Barret, pompier professionnel. Les pompiers dénoncent une situation insupportable pour les malades en premier lieu, mais aussi pour leur propre fonctionnement. Une ambulance bloquée 3h ou 4h à l'hôpital ne peut pas servir ailleurs. Ce vendredi matin, devant le nouvel hôpital civil de Strasbourg (Bas-Rhin), ils sont venus exprimer leur ras-le-bol, soutenus par des soignants. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, E. Schings