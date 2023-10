Trop de bruit en ville, comment agir ?

Moteur pétaradant, sirène et klaxonne irritants ou groupe électrogène assourdissant, tous ces bruits sur le carrefour du centre-ville de Marseille se mêlent au plus petit. Cette cacophonie vous exaspère. Les nuisances sonores sont le lot quotidien des riverains. Alors, pour les identifier, la métropole s'est équipée de six balises. Trafic routier, transport en commun, jusqu'à l'activité du port, rien n'échappe à ce microphone. Par conséquent, environ 60 décibels sont en pleine journée, à la limite du seuil réglementaire fixé à 65. Un parcours du combattant même si des alternatives existent, comme les revêtements absorbants ou murs anti-bruits situés en bordure d'autoroute qui limitent les nuisances. Mais alors, tous ces bruits sont-ils dangereux pour la santé ? "Si on n'est pas en contact direct de ces bruits-là, il y a peu de conséquence au niveau auditif", dit Jean-Marc Elbaum, médecin ORL. En Europe, le bruit représente le deuxième facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires derrière la pollution atmosphérique. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba