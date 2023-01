Trop de camions dans mon village

Un beau bazar de plus de 3,5 tonnes. Quand elle attend le bus avec ses filles, cette habitante de Saint-Loubès (Gironde) ne relâche jamais sa vigilance. Dans les quartiers d'habitation de la ville, des camions et des camions qui roulent bien trop vite. "Même s'il y a un dos d'âne, les gens vont énormément vite. Et c'est vrai que quand on attend le bus comme ça pendant une bonne demi-heure avec les enfants, dès fois on se met à l'intérieur parce que c'est très risqué", témoigne une dame. La présence d'une zone d'activité en lisière de la ville est l'une des explications. Les applications de guidage qui incitent à traverser certains quartiers en est une autre. Conséquence, des centaines de poids lourds se retrouvent dans des zones inadaptées à leur gabarit. Si certaines routes sont de compétence départementale, la nouvelle équipe municipale se retrouve avec ce dossier à régler. Mais la colère monte. Beaucoup d'habitants demandent seulement l'interdiction du passage des camions. Diagnostic de circulation et aménagement de voirie sont prévus pour améliorer la cohabitation entre les usagers de la route et les habitants. Mais comme la majorité des poids lourds ne font que traverser la ville, des solutions de déviation devront sans doute être imaginées. TF1 | Reportage E. Braem, Y. Chambon, C. Devaux