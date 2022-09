Trop de camions dans mon village !

Les sorties en famille commencent toujours par un moment de stress. Cette dame et ses deux enfants n’en peuvent plus de cette circulation constante. "Un sentiment de colère et puis on est toujours dans la grosse inquiétude. Un gros ras-le bol", confie la mère de famille. Vendeville et ses 1 600 habitants sont traversés par une centaine de camions chaque jour. Patrick habite au bord de la route. Il les entend surtout au début de sa journée. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont interdits. Ils empruntent cette route, car elle permet d’éviter les bouchons et un détour de quinze à 30 minutes par l’autoroute. Les chauffeurs réclament un aménagement. La situation n’est pas nouvelle. Nous avons filmé le maire, Ludovic Proisy, il y a un an et demi. Il dressait lui-même, en toute légalité, des PV de 22 euros pour faire baisser le trafic. Il continue depuis. Résultat : les routiers sont moitié moins nombreux, mais ils sont toujours là. Le maire compte aller plus loin, en mettant en place un système de verbalisation, grâce à des caméras de surveillance. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier