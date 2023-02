Trop de certificats médicaux inutiles ?

Quand ces médecins font le point sur leur rendez-vous, le constat est toujours le même : un certificat pour retourner à l'école, un autre pour transport médicalisé. En une semaine, le docteur Jérôme Marty en a réalisé une quinzaine, des documents longs et pénibles à remplir. Pour libérer du temps aux médecins, le ministre de la Santé veut supprimer certains certificats médicaux, dits "inutiles". Par exemple, ceux permettant aux enfants de retourner à la crèche suite à une maladie, ou de pratiquer certains sports. C'est une mesure positive pour ce généraliste. En moyenne, les médecins passent entre une heure et deux heures chaque semaine pour faire ces certificats. Selon ces habitants, il s'agit souvent d'une perte de temps : "Ce n'est pas très utile d'y aller tous les ans" ; "C'est compliqué déjà d'avoir un médecin traitant ici, donc peut-être utiliser la place pour des personnes qui méritent des soins". À quelques kilomètres, dans cette salle de sport près de Toulouse, avoir une attestation est obligatoire pour s'inscrire. Chaque salle de sport peut décider ou non d'imposer une attestation médicale. Pour la gérante, ce contrôle est essentiel pour éviter les risques, mais il n'a pas besoin d'être effectué chaque année. Ces règles sont différentes selon le sport, et selon l'âge des pratiquants. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis