Trop de cigognes à Imling, en Moselle ?

Il ne faut pas chercher longtemps pour les trouver. Ce village compte une soixantaine de cigognes. Admirées par les curieux de passage, elles sont devenues la hantise de plusieurs habitants. En tout, quatre couples de cigognes ont élu domicile chez Didier. Mais les nids, pouvant atteindre 300 kilos, dégradent la toiture de sa maison. Grâce à un environnement favorable, les cigognes ont proliféré dans la commune d'Imling, passant d'un seul couple il y a quinze ans à une trentaine aujourd'hui. Excédés par les caquètements et les saletés, certains riverains ont décidé d'employer les grands moyens. Thierry a enlevé lui-même un nid de son toit. Et pour éviter que l'animal ne revienne, il a même installé des systèmes pour le faire fuir. La cigogne, autrefois en voie de disparition, est strictement protégée. Alors pour endiguer la surpopulation, une solution est envisagée. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'une réduction importante de la population soit constatée. En Moselle, une dizaine de communes sont concernées par la surpopulation de cigognes. TF1 | Reportage C. Eckersley, V. Ruckly