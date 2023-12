Trop de colis : le ras-le-bol des commerçants

Chaque matin devant ce bureau de tabac, ce ne sont plus quelques colis, mais des sacs entiers de paquets qui sont livrés. Des centaines de cartons et d'enveloppes en tout genre que ces buralistes doivent réceptionner. Tous les colis sont scannés en quelques minutes pour que les particuliers puissent venir chercher leurs paquets. Un service essentiel pour les clients. Situé dans une petite commune du Beaujolais, ce commerce est l'un des seuls à gérer les colis dans le secteur, et on commence à être à l'étroit dans la boutique. En quelques années, le nombre de colis arrivant dans nos commerces de proximité a explosé. Delphine a été obligée de plafonner à 200 paquets par jour dans sa papeterie. Face à la folie des livraisons, elle doit faire preuve de pédagogie avec ses clients. Certains déballent leurs colis directement dans la boutique. Si nos commerçants de proximité s'improvisent gestionnaires de colis, c'est aussi pour nous faire venir jusqu'à eux. Ils touchent seulement dix à 30 centimes par colis réceptionné. TF1 | Reportage O. Couchard, C. Bruère, L. Cammas