Trop de courriers volés, des boîtes aux lettres condamnées

Marie-Christine est une usagère de La Poste. Elle est contrariée. La fameuse boîte jaune au pied de son immeuble n’est désormais plus qu’une relique. Il est donc impossible de déposer son courrier aussi simplement qu’auparavant. Sur les 1 200 boîtes aux lettres parisiennes, 200 ont été condamnées pour des raisons de sécurité. Certains usagers en sont en colère. Pour se justifier, La Poste affirme lutter contre les vols de courriers dont elle est tenue d’assurer la sécurité. "Nous avons eu besoin de sécuriser les courriers qui nous sont confiés pour éviter que les usagers subissent des vols, soit pour usurper des identités soit pour souscrire des crédits", explique Arnaud Lenclen, directeur opérationnel courrier de la société. Environ 426 vols de courriers ont été recensés lors du dernier semestre, contre 651 sur la même période en 2021. Il y a eu une baisse de 30 % en un an. Les syndicats dénoncent donc des mesures d’économie cachées et une détérioration du maillage social. TF1| Reportage H. Dreyfus, A. François-Poncet