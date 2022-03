Trop de Covid à l’école, la cantine ferme dans les Alpes-Maritimes

Dans cette école de Vence, le menu de ce mardi est un repas froid : chips et sandwich. La cantine ne fonctionne pas par manque de personnel dû à la reprise l’épidémie. Il est à savoir que trois cuisiniers sur quatre ont le Covid dans cette école. "On est obligé de demander aux parents de bien vouloir amener leur pique-nique pour leurs enfants", confie Nathalie Delouche, l’ajointe. Ce matin à huit heures, les enfants sont arrivés avec leur cartable et leur petite glacière. Les parents sont prévenus la veille, ainsi, ils se sont organisés un peu à la hâte pour préparer un pique-nique. Des parents qui se demandent si la fin des masques à l’école n’était pas un peu prématurée. Seul petit couac, ce livreur s’est retrouvé avec ces cuisses de poulet sous les bras devant une cantine fermée. Ce jeudi, la cantine devrait fonctionner normalement. Face à cette situation de reprise épidémique, dans cette école, on va demander au personnel de remettre le masque. TF1 | Reportage V. Capus, G. Guérard