Trop de logements impossibles à rafraîchir

Grâce à une étude publiée par la fondation Abbé-Pierre, on apprend que sept Français sur dix se plaignent d'avoir trop chaud chez eux. Plus de cinq millions de logements sont identifiés comme étant impossibles à refroidir l'été. Pour certains, système D. Un parasol devant la fenêtre à défaut de store ou un rideau de douche sur le balcon pour se protéger des rayons du soleil. Sinon, il faut se priver de la vue et vivre la journée dans la pénombre pour perdre quelques degrés. Mais dans des studios, il n'est pas facile de faire baisser la température. Ce lundi matin, la température est déjà élevée dans un appartement en plein soleil en début de journée. Il fait 32 degrés à l'intérieur. Le résident, un Breton, depuis quinze ans dans le Sud, s'est bien équipé pour faire face à la canicule. Le père d'un bébé de six mois, lui, se déplace avec son parapluie pour protéger sa fille du soleil et cherche le frais à l'extérieur. La chaleur va s'intensifier cet après-midi, 40 degrés en température ressentie à Nîmes (Gard). TF1 | Reportage A. Erhel, J. V. Molinier