Trop de mails : comment réagir ? Le 13H à vos côtés

Notons que votre supérieur peut consulter les mails contenus dans votre boîte professionnelle, sauf si le courriel est notifié comme étant personnel. A-t-on le droit d'envoyer des messages personnels quand on est au travail ? La Cour de cassation s'est positionnée il y a trois mois sur ce sujet et a rappelé que l'utilisation de la boîte professionnelle pour des motifs personnels doit être modérée. Si on est sollicité par notre employeur pendant le week-end, est-ce qu'on doit répondre à ces mails ? Le droit à la déconnexion a été réaffirmé par la loi. Le code du travail prévoit même que pendant les week-ends et les congés, le contrat est suspendu. On n'a donc aucune obligation de répondre, sauf si la réponse que votre employeur demande est indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Un autre problème que tout le monde connaît, le cas des messages indésirables. Le premier conseil est de limiter au maximum la communication de votre adresse e-mail. Vous pouvez également utiliser plusieurs adresses, l'une pour vos achats et l'autre pour les réseaux sociaux. T. Coiffier