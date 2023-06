Trop de messages sur les emballages

Quand elle fait ses courses, Emmanuelle jette un œil aux étiquettes, mais elle n'arrive plus à faire totalement confiance aux producteurs. Aujourd'hui, il y a au moins deux fois plus d'informations sur les emballages qu'il y a dix ans. Ces poissons panés, par exemple, affichent qualité, traçabilité, respect de l'environnement et impact nutritionnel. Le consommateur s'y perd : "C'est très compliqué, parce qu'il faut du temps pour regarder tout ça". Pour les producteurs, il s'agit de répondre à une nouvelle demande des consommateurs. Pour certains, ces informations sur les étiquettes sont importantes. "Ça ne va pas leur suffire de dire qu'un produit naturel ça va être un produit sans gluten ou sans nitrite", affirme Ophélie Buchet, analyste agroalimentaire chez Mintel. Selon une étude, pour 35 % des consommateurs, plus un produit affiche de mentions, moins ils ont confiance. Il y a parfois même quelques aberrations avec la mention : "100 % carbon neutral". Mais pour la plupart des consommateurs, c'est le prix qui reste le premier critère de choix d'un produit. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly, L. Deschateaux