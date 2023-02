Trop de pigeons dans nos villes ?

Même si les pigeons amusent encore les enfants, à Lille (Nord), leurs présences incommodent bien des riverains. "Ça me dérange totalement, parce qu'ils font caca partout", rapporte une riveraine. Et là, les pigeons prolifèrent. Au début de son activité, il y a quinze ans, Julien Bulteau effectuait deux dépigeonnages par an. Aujourd'hui, c'est tous les mois. Il est encore venu il y a quelques semaines pour piéger une douzaine de volatiles dans ce hangar. Une association de protection animale dénonce la méthode utilisée par des mairies, et notamment à Lille. D'autres méthodes peuvent être employées comme le maïs contraceptif, ou la capture des œufs dans des pigeonniers, une façon de faire bien plus populaire que le gaz. Contrôler la population de pigeons est primordial, car ils sont souvent vecteurs de dégradation et ils peuvent propager des maladies. TF1 | Reportage M. Fiat, J. Duong, C. Yzerman